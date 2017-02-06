​Временным губернатором Пермского края стал Максим Решетников

Выходец из мэрии Москвы возглавил Пермский край: как передает polit.ru, исполняющим обязанности губернатора назначен глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников. Соответствующее распоряжение подписано главой государства Владимиром Путиным.
Напомним, что сегодня утром действующий губернатор Виктор Басаргин объявил об отставке. Его имя фигурировало в списке губернаторов, которые должны будут уйти в ближайшее время: о плане Кремля обновить власть в нескольких регионах ранее стало известно газете «Ведомости».