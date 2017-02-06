В январе 2017 года Югра сохранила позиции в рейтинге устойчивости регионов страны, составленном Фондом «Петербургская политика». С 7,3 баллами округ остается в группе субъектов России с высокой устойчивостью.

Положительно на позиции ХМАО повлияли встреча губернатора Натальи Комаровой с энергетиками в Сургуте, подписание дополнительного соглашения о сотрудничестве между правительством округа и главой «Лукойла» Вагитом Алекперовым, подписание администрацией Нефтеюганска соглашения о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком, снижение «Ханты-Мансийским банком» процентных ставок по всем программам ипотечного кредитования. Позитива добавил и рейтинг качества жизни 300 крупнейших городов страны портала Domofond.ru, в топе котороего расположились Ханты-Мансийск (9 место), Нижневартовск (15-е), Сургут (22-е) и Нягань (28-е).

Отрицательными событиями января стали уничтожение пожаром многоквартирного жилого дома в Нефтеюганске, арест замглавы администрации Лангепаса Андрея Миниахметова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о получении взятки, объявление по итогам проверки аппаратом губернатора выполнения законодательства выговора вице-губернатору Павлу Сидорову, курирующему экономический блок, а также перенос на конец 2019 года срока сдачи одного из самых известных долгостроев ХМАО – многофункциональной больницы в Нижневартовске. Кроме того, событием со знаком «минус» аналитики фонда назвали четвертое место в антирейтинге регионов с самым высоким процентом переплаты по госзакупкам в сфере здравоохранения издания «Коммерсант-Деньги».

Отметим, в первый месяц года Ямал укрепил свои позиции в рейтинге регионов, прибавив 0,1 балла (до 8,2 баллов) и оставшись в группе регионов максимальной устойчивостью. В этой же группе с 8 баллами расположилась и Тюменская область.