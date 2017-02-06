​Югорчане могут приобрести билеты на поезд со скидкой

Железнодорожники завтра, 7 февраля, проведут акцию по распродаже билетов. В перечне пассажирских составов, на которые будет распространятся скидка, есть и те, что курсируют в Югре. Так, например, верхнее купе в поезде Самара – Нижневартовск – Самара обойдется в 3999 рублей. Скидка распространяется на поезда, отправляющиеся с 7 по 21 февраля.

Льготная стоимость проездного документа будет действовать и на поезд Астрахань – Нижневартовск – Астрахань. Верхнее купе обойдется путешественнику в 4599 рублей, для сравнения сейчас цена составляет от 6816 рублей.

«Билеты по акции можно приобрести на определенные даты проезда. Покупку можно совершить на сайте или в кассах. Количество мест ограничено. Акция «Удачный вторник» будет действовать только завтра с 10 часов по московскому времени», - сообщили в пресс-службе ОАО «ФПК».