​Главный санврач России выступила за запрет скидочных акций на алкоголь

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что скидочные акции на алкогольную продукцию по сути являются рекламой алкоголя и должны быть запрещены.
«Скидочные акции должны рассматриваться как и любая другая рекламная кампания и должны быть запрещены», — цитирует главного санврача России РИА «Новости».
Таким образом, Анна Попова поддержала законодательную инициативу депутата нижней палаты парламента Владимира Сысоева, который готовит документ, запрещающий включать алкоголь в скидочные акции. По его словам, скидки на алкоголь способствуют росту потребления спиртосодержащих напитков.
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