​Михаил Селюков работает в Сургутском районе

Депутат Тюменской областной Думы Михаил Селюков (фракция ЛДПР) посетил Сургутский район, где провел ряд рабочих встреч, в том числе пообщался с главой района Андреем Трубецким. Андрей Александрович и Михаил Викторович обсудили достижения и проблемы Сургутского района, также были рассмотрены возможные пути их решения.

Одни из основных проблем, с которыми сталкиваются жители и руководство района – состояние жилищно-коммунального хозяйства и ветхое жилье. Порой эти проблемы идут рука об руку. Так в некоторых населенных пунктах возникают сложности со строительством новых домов, так как не хватает мощностей существующих сетей жкх, либо они значительно изношены. Соответственно необходим их ремонт и реконструкция, а значит и дополнительные денежные средства.

В процессе беседы речь зашла и о качестве питьевой воды. Например, в Лянторе в ней повышено содержание железа. Вообще это проблема всей Западной Сибири, в том числе Сургутского района. По утверждению врачей, такая вода не воздействует негативно на здоровье, но вкусовые ощущения портит. Для улучшения качества очистки необходимо дополнительное дорогостоящее оборудование. А пока население продолжает воду кипятить и использует бытовые фильтры.

Глава района пытается увеличить доходную часть бюджета различными способами. Это и привлечение инвестиций, и оптимизация расходов, в том числе сокращение расходов самой администрации.

«На уровень местного самоуправления приходят молодые перспективные руководители, которые сталкиваются с накопившимся ворохом проблемных вопросов, и их необходимо системно решать,- сказал Михаил Селюков. – В настоящее время, в период сложной экономической ситуации, во главе угла становится эффективное использование бюджетных средств. Причем речь идет о бюджетах всех уровней: федерального, регионального, местного».