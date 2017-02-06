​РАН признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук заявила о том, что гомеопатия является лженаукой. О меморандуме «О лженаучности гомеопатии» пишет «Коммерсантъ». «Объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения ее эффективности отсутствуют»,— говорится в нем. Несмотря на то, что гомеопатии уже более двух сотен лет, до сих пор все попытки подвести под нее теоретическую базу, включая клинические испытания, оканчивались ничем, поясняют авторы документа. «Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул... еще не были общепринятыми, — пишут члены РАН. — Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени».

Однако до сих пор мифы о действенности гомеопатии успешны, поскольку поддерживаются производителями соответствующих средств. Так, по данным НП «Национальный совет по гомеопатии», ныне в России действуют 18 таких компаний, которые производят более 1800 гомеопатических препаратов. В 2016 году из них было реализовано 21,8 миллиона упаковок общей стоимостью 7,32 миллиарда рублей: данные приводит аналитическая компания QuintilesIMS.

Авторы меморандума дают рекомендации государственным ведомствам. Минздраву рекомендовано вывести гомеопатические лекарства из употребления в государственных клиниках, Федеральной антимонопольной службе — обеспечивать защиту населения от недобросовестной рекламы. Аптеки же должны не выкладывать гомеопатические лекарства вместе с традиционными, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.

Минздрав заявил, что намерен «рассмотреть доводы, изложенные в письме, и дать ответ по существу» после того, как меморандум поступит в распоряжение ведомства.