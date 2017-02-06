​У неработающих пенсионеров Югры пенсии выросли в среднем на 992 рубля

С 1 февраля Отделение Пенсионного фонда России по Югре перешло к выплате повышенных на 5,4 процента всех видов страховых пенсий неработающим пенсионерам: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Повышение коснулось 272 тысяч жителей Югры. В результате индексации средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в Югре по сравнению с 2016 годом вырос на 992 рубля. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом всех индексаций после завершения трудовой деятельности.

«Данное повышение произошло исходя из роста потребительских цен на 2016 год. По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4 процента, и именно на эту величину были проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров. При этом стоимость индивидуального пенсионного балла, с учетом которого назначаются страховые пенсии, также увеличилась и составит в 2017 году 78,28 рублей (до 1 февраля 2017 года – 74,27 рублей). Вместе со страховой пенсией на 5,4 процента проиндексировалась и фиксированная выплата к ней. В текущем году в нашем регионе она составит 7207,67 рублей», - пояснила управляющий Отделением ПФР по Югре Татьяна Зайцева.

Напомним, с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год, а в августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.