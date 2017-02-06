​Первый пошел. Губернатор Пермского края объявил об отставке

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил о своей отставке, сообщает «Интерфакс».

«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий», — сказал он на специальной пресс-конференции. Таким образом, Басаргин стал первым из губернаторов, которые в скором времени должны будут покинуть свои должности: о плане Кремля по замене нескольких региональных лидеров накануне сообщала газета «Ведомости».

Виктор Басаргин, до 2012 года бывший министром регионального развития, занимал пост руководителя края почти пять лет.

Отметим, что перестановки во власти края стартовали ранее: СМИ сообщали о том, что у вице-премьера Олега Демченко, который, кстати, является тестем бывшего замглавы администрации Сургута Александра Шатунова. По данным издания «Коммерсант», господин Демченко проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении министра транспорта Алмаза Закиева о лоббировании интересов коммерческих структур из другого региона при проведении аукциона на строительство обхода Чусового. Издание, кстати, называет Закиева креатурой вице-премьера.