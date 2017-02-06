​За два дня на дорогах Югры автоинспекторы поймали больше 50 нетрезвых водителей

На минувших выходных, 4 и 5 февраля, в Югре проходила профилактическая акция «Допинг-контроль». Автоинспекторы выявляли водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. За два дня пьяными за рулем попались 53 жителя округа. 19 из них отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, девять - повторно управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

«Если вы стали очевидцем того, что водитель в нетрезвом состоянии собирается управлять или уже управляет транспортным средством, просьба позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам 8 (3467) 398-702, 326-788. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь», - обратились специалисты окружной Госавтоинспекции ко всем жителям Югры.