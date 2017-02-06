​Black Sabbath сыграли свой последний концерт

Легендарная хеви-металл группа Black Sabbath дала последний концерт — он прошел на родине артистов в Бирмингеме, сообщает polit.ru. Этим шоу группа в о главе с Оззи Осборном планирует завершить свое полувековое существование.

Во время концерта музыканты сыграли 15 песен, начали со своего большого хита Paranoid.

Напомним, что о туре с говорящим названием The End группа объявила еще в 2014 году, когда собралась для записи последнего альбома.