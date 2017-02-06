​СМИ стало известно о близящейся отставке пяти губернаторов

Сразу пять регионов России в скором времени могут сменить руководителей, пишут «Ведомости»: об отставке губернаторов могут объявить в ближайшее время.

Как сообщает издание, таким образом, внутриполитический блок Кремля надеется улучшить ситуацию в проблемных регионах в преддверии президентских выборов 2018 года.

«Под пристальным наблюдением» кремля находятся Карелия с Александром Худилайненом во главе, Рязанская область с Олегом Ковалевым, Свердловская область с Евгением Куйвашевым, Новгородская область с Сергеем Митиным и Ивановская область с Павлом Коньковым. Также в поле зрения федеральных чиновников — Пермский край с губернатором Виктором Басаргиным и Бурятия с Вячеславом Наговицыным. Однако, по словам собеседника «Ведомостей» в Кремле, не все эти губернаторы находятся под ударом. Тем не менее, ситуация в возглавляемых ими регионах требует скорейшего принятия решений.