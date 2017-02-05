​Бельгийская компания вживила своим сотрудникам чипы под кожу

Компания Newfusion в Бельгии вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, сообщает polit.ru со ссылкой на местную газету Soir.

Компания, которая работает в сфере цифрового маркетинга, таким образом произвела замену традиционных бейджей: чипы будут позволять работникам открывать двери офиса и пользоваться оргтехникой, в том числе компьютерами.

Чип представляет собой микропроцессор размером с рисовое зерно, стоимость его составляет 100 евро.