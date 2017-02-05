​Трамп заявил, что не уверен в налаживании хороших отношений с Путиным

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп заявляет о своем уважительном отношении к российскому лидеру Владимиру Путину, накануне он признался, что не верен в том, что поладит с ним. Слова Трампа приводит polit.ru со ссылкой на интервью Fox News.

«Полажу ли я с ним? Понятия не имею», — так он оценил перспективы взаимоотношений с коллегой из России. Тем не менее, говорит он, «лучше поладить с Россией, чем не поладить. И если Россия поможет нам в борьбе с ИГ, в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово».