​Привет, 1996-й! Жириновский и Явлинский заявили о намерении вступить в президентскую гонку

Либерал-демократ Владимир Жириновский и «яблочник» Григорий Явлинский заявили о своем участии в президентских выборах 2018 года, сообщает «Росбалт».

Жириновский объявил о решении на съезде партии, на котором его переизбрали председателем еще на четыре года. «Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — сказал старожил отечественной политики.

«Самое главное, что может предложить партия, — кандидата на пост президента, который знает, что нужно сделать, чтобы вывести страну из того состояния, в котором она сейчас находится, — поступило заявление от лидера партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой. — И это очень мужественный человек, который, находясь столько лет в политике, не утратил ни надежды, ни силы, ни уверенности в том, что эту стену и этот асфальт, уже даже не асфальт, а бетон, пробить можно».

Напомним, что ранее о президентских амбициях заявил оппозиционер Алексей Навальный. Он уже прокомментировал появление двух конкурентов: «Тот момент, когда машина времени закинула тебя в 1996-й год», — иронизирует он.

Интересно, что наиболее вероятныйфаворит президентской гонки ни с какими заявлениями не выступает: об участии в выборах-2018 Владимира Путина, действующего президента РФ, пока ничего не известно.