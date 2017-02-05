От 7 до 25% продуктов питания в России фальсифицируется

Роспотребнадзор и Россельхознадзор разошлись в данных о количестве фальсифицируемых продуктов питания в России.

Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире НТВ заявила, что подделывается семь процентов продукции. Она говорит о продуктах, которые не соответствуют требованиям технических регламентов по безопасности и информации, заявленной на этикетке.

При этом в январе официальный представитель Россельхознадзора Алексей Алексеенко говорил о том, что подделывается до 25 процентов продуктов — исключением здесь можно считать, только пожалуй, пищевое яйцо. Несмотря на то, что позднее пресс-служба ведомства выступила с опровержением, каких-либо иных цифр не назвала.