​Умер актер Георгий Тараторкин

Российский актер Георгий Тараторкин умер сегодня. Об этом сообщил на своем сайте театр Моссовета, где артист работал.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», — говорится в сообщении.

Георгию Тараторкину было 72 года, он снялся более чем в 30 кинофильмах, в том числе в таких, как «Чисто английское убийство» «Богач, бедняк», «Маленькие трагедии». Зрителям запомнился его образ Родиона Раскольникова в фильме ленте Льва Кулиджанова «Преступление и наказание».

Также актер много играл в театра: сначала в Ленинградском ТЮЗе, а с 1974 года — на сцене театра Моссовета.