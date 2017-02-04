​Станиславу Садальскому закрыли въезд на Украину

Российский актер Станислав Садальский потерял право въезда на Украину: об этом он сообщил на своей странице в LiveJournal. Там Садальский опубликовал копию обращения одесских общественников к Службе безопасности Украины. В документе отмечается «антиукраинский настрой» россияниа и его выступления в Крыму в 2016 году.

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», — возмутился Садальский. Напомним, что он присоединился к массе артистов, внесенных в черный список. В нем фигурируют Сергей Безруков, Михаил Боярский, Олег Газманов, Иван Охлобыстин. Все они попали в список из-за своей позиции по Донбассу и Крыму.