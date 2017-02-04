​Сбербанк: Россия имеет возможность довести госдолг до 150% ВВП

За ближайшие десять лет Россия может нарастить государственный долг до 150 процентов ВВП без угрозы финансовой стабильности: об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы обзора Sberbank CIB «Долговые рынки сегодня».

«Большинство экспертов сходятся в том, что в долгосрочной перспективе Россию, скорее всего, ожидает медленный экономический рост в отсутствие полномасштабных структурных реформ, — говорится в обзоре финансовой «дочки» Сбербанка. — В данном обзоре мы утверждаем, что экономика может в некоторой степени решить проблему медленного роста за счет увеличения заимствований».

Сейчас объем долга составлет почти 100 процентов ВВП. Если его наращивать, то выгоду получат энергетические компании, сектор недвижимости, который сможет увеличить ипотечное кредитование, а также банковская сфера.

Особо уточняется, что речь в обзоре идет в совокупной долговой нагрузке экономики, куда включен и государственный долг, и задолженность частного сектора. Так, госдолг, по оценке РБК, составляет13,3 триллиона рублей, внутренний долг граждан — 39,7 триллионов рублей, внешний долг банков — 29,2 триллиона рублей. Таким образом, полная задолженность в экономике составляет около 82 триллионов рублей — это эквивалентно 96 процентам ВВП. Показатель существенно ниже, чем у других стран: так, по оценкам экспертов, совокупный долг Японии, например, составляет 400 процентов ВВП, а Китая — 280 процентов.