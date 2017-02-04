​Россия запретила поставки говядины из Минской области

Поставки говядины из Минской области Белоруссии в Россию будут прекращены 6 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано.

Причиной запрета стало то, что белорусская сторона выдает за собственное мясо, продукт украинского или европейского происхождения — а он, напомним, запрещен к ввозу в РФ.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта следует возбудить уголовное дело: «Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту… за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит», — передает его слова polit.ru. Российский чиновник порекомендовал вместо этого разобраться с собственными нарушениями: «Я бы в первую очередь просил сначала разобраться с теми, кто украинскую говядину, 10 тысяч тонн, оформил как белорусскую и привез в Россию. Это подтвержденный факт, лучше бы этим занимались».