​Тариф в системе «Платон» повысится почти в два раза

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое почти в два раза повышает тариф в системе «Платон»: документ опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, повышение произойдет с 15 апреля этого года: в постановлении сказано, что при расчете размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, должен будет применяться коэффициент 0,82 — это удорожает тариф до 3,06 рубля.

А срок начала ежегодной индексации размера платы в соответствии с фактическим изменением индекса потребительских цен переносится с 1 июля 2017 года на 1 июля 2018 года «в целях уменьшения финансовой нагрузки на автоперевозчиков».