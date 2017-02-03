​«Почту России» реорганизуют

Процесс подготовки реорганизации ФГУП «Почта России» должен быть продолжен: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отдал соответствующее распоряжение, сообщает официальный сайт правительства.
«Минкомсвязи России продолжить работу над внесенным правительством в Государственную думу проектом федерального закона «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях его рассмотрения палатами Федерального Собрания Российской Федерации в 2017 году», — говорится в документе, опубликованном на портале правительства.
Отметим, что глава Почты Дмитрий Страшнов, возможно, покинет свою должность в этом году, причем до конца действия договора (1 июля). Об этом написали федеральные СМИ, однако на самом предприятии эту новость предпочли не комментировать.
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