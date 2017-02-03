​Хорошей погоды не ждите: синоптики Югры вновь объявили штормовое предупреждение

Специалисты Ханты-Мансийского гидрометеобюро объявили штормовое предупреждение на субботу, 4 февраля. По данным синоптиков, Югру накроет метель, северо-восточный ветер местами усилится до 17 метров в секунду. Столбики термометров ночью опустятся до минус 20-25 ºС, при прояснениях — до минус 34 ºС, днем — минус 15-20 ºС, по северо-западу — до минус 28 ºС.

С 5 по 10 февраля в округе также ожидается преобладание неблагоприятной погоды с неоднородным температурным режимом. Будет идти снег различной интенсивности, сильных снегопадов стоит ждать 5, 8, 9 и 10 февраля. Весь этот период в регионе будет бушевать ветер. 9 и 10 февраля — порывами до 22 метров в секунду. Нелегко придется метеозависимым жителям округа: температурный режим будет постоянно меняться. Например, днем 9 февраля ожидаются дневные температура до минус 13ºС, а уже ночью 10 февраля похолодает до минус 33ºС.