​В Мегионе горожане помогли задержать грабителя, напавшего на женщину

Два жителя Мегиона помогли полицейским задержать грабителя, который напал на женщину и, угрожая ножом, попытался отобрать у нее сумку. Преступление было совершено накануне вечером.

«Задержать злоумышленника по горячим следам сотрудникам полиции удалось благодаря неравнодушным гражданам. Двое мужчин, ставших свидетелями нападения на 52-летнюю жительницу Мегиона, проследили за нападавшим и сообщили о его примерном местонахождении полицейским. Подозреваемым в разбое оказался 34-летний местный житель, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу и грабеж. При обыске в его квартире сотрудниками полиции был найден нож, похожий на тот, которым он угрожал потерпевшей», - рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

Злоумышленник задержан и помещен в изолятор временного содержания. Следственным отделением ОМВД России по Мегиону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.