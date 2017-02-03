​В Югре стартовал сбор заявок на соискание премии имени И.Н. Шесталова

В Югре начался прием заявок на соискание премии правительства автономного округа имени Ивана Николаевича Шесталова. Югорская премия присуждается за вклад в сохранение и развитие родных языков, традиционных видов деятельности, культуры коренных малочисленных народов Севера.

Прием заявок осуществляется до 1 марта 2017 года. «Выдвижение на соискание премии осуществляют органы государственной власти Югры, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, юридические лица любых организационно-правовых форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории округа. Заявки с пометкой «Премия Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова» необходимо направить в окружной департамент общественных и внешних связей только в электронном виде: лично на CD-диске или на USB-флеш-накопителе, или на адрес электронной почты SolovievaOV@admhmao.ru», - пояснили в окружном департаменте общественных и внешних связей.