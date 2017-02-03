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​Ханты-Мансийская таможня за 2016 год перевела в федеральный бюджет более шести миллиардов рублей

Ханты-Мансийская таможня подвела итоги работы за 2016 год, сообщает пресс-служба ведомства. В федеральный бюджет за этот период было перечислено 6,09 миллиардов рублей. Объем внешнеторгового оборота в регионе деятельности таможни составил 430,5 миллионов долларов США: импорт - 88,3 процента, (380,2 млн долларов), экспорт — 11,7 процента (50,3 млн долларов). Весовой объем составил 257,3 тысяч тонн: импорт — 6,2 процента (16 тысяч тонн), экспорт — 93,8 процента (241,3 тысяч тонн).

В товарной структуре экспорта преобладали древесина и целлюлозно-бумажные изделия, доля которых от общего объема экспорта составила 87,2 процента. В импорте - машины, оборудование и транспортные средства, доля которых от общего объема импорта составила 80,6 процента, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (31,7%), поставка металлов (черных и цветных) и изделий из них (14,6 %), инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические (8.3%).


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Сегодня в 13:27, просмотров: 122, комментариев: 1


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Комментарии:
Саша Алексеев
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Сегодня в 13:55
Осталось сообщить читателям, какая общая сумма в шестнадцатом году была выделена из бюджета на содержание краевой таможни. Для полноты картины.

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