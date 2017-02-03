​Сбербанк и администрация Нефтеюганского района заключили соглашение о сотрудничестве

Сбербанк и администрация Нефтеюганского района заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ подписали управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов и глава муниципалитета Галина Лапковская.

Взаимодействие направлено на привлечение источников финансирования проектов социальной инфраструктуры, агропромышленного, лесопромышленного и энергетического комплексов, жилищного строительства в Нефтеюганском районе, а также на развитие муниципально-частного партнёрства.

«Приоритетными задачами для нас являются развитие рынка жилищного кредитования в Нефтеюганском районе и финансирование строительства социальных объектов – школ, детских садов, – прокомментировал Сергей Кузнецов. – Совместно с администрацией района мы планируем оказывать комплексную поддержку малому бизнесу, в частности, фермерам, создавать благоприятные условия для их развития. Сбербанк готов предложить в этом направлении как финансовую, так и консультационную поддержку».