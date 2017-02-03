Биатлонисты из Югры вошли в состав национальной сборной на Чемпионат мира

Югорские биатлонисты Алексей Волков, Светлана Слепцова и Дарья Виролайнен вошли в состав национальной сборной на Чемпионат мира, который пройдет с 9 по 19 февраля в Австрии. Состав российской команды был опубликован накануне на сайте Союза биатлонистов России.

Фото: depsport.admhmao.ru

«Мы объявили расширенный состав команды на подготовку к чемпионату мира. Напомню, что на каждую дистанцию в Хохфильцене мы можем по правилам заявить только четыре спортсмена. У нас уже четко сформировалось мнение по смешанной эстафете. На каждую гонку планируем выставлять сильнейший состав, но сейчас мы не имеем права раскрывать свои козыри. Будем тщательно отслеживать состояние спортсменов на каждом этапе подготовки», - отметил главный тренер сборной России Александр Касперович.

В окружном департаменте физкультуры и спорта напомнили о заслугах югорских спортсменов: в январе на Чемпионате Европы Дарья Виролайнен завоевала «золото», Светлана Слепцова «золото», два «серебра» и «бронзу».

«Алексей Волков прибавляет функционально, а в стрельбе у него проблем не было. Он хорошо проявил себя в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Мы понимаем, что этот спортсмен может нам пригодиться. Чемпионат мира будет длинным, может всякое случиться», - подчеркнул Касперович.