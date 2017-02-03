​Наталья Комарова сегодня работает в Екатеринбурге

В пятницу, 3 февраля, в Екатеринбурге проходит заседание Межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» по Свердловской, Тюменской областям, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. В мероприятии принимают участие полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских, главы уральских регионов, руководители региональных отделений партии «Единая Россия» и представители экспертного сообщества. Заседание пройдет под председательством руководителя Межрегионального координационного совета партии Ивана Квитка.
В мероприятие также принимает губернатор Югры Наталья Комарова в составе окружной делегации. На время рабочей поездки главы региона ее обязанности возложены на заместителя губернатора Алексея Забозлаева, сообщили siapress.ru в окружном департаменте общественных и внешних связей.
Накануне заседания межрегионального координационного совета партии Игорь Холманских провел ряд встреч, сообщается на сайте уральского полпредства. Однако круг вопросов, которые планируют обсудить единороссы, не уточняется.
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