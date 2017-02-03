​СМИ: Полицейские Югры нашли угнанный внедорожник, за рулем которого находился создатель портала «Чиновник.ру»

В Нефтеюганском районе в ночь на пятницу, 3 февраля, полицейские задержали угнанный и объявленный в розыск Интерполом внедорожник Toyota Sequoia с номерами 196 региона. За рулем автомобиля находился создатель портала «Чиновник.ру», главный редактор «ОТВ-Югра» Эдуард Шмонин, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что журналист заявил, что купил такой автомобиль, после чего полицейские его отпустили, поскольку оснований для задержания пока нет. В пресс-службе УМВД по ХМАО пообещали предоставить официальный комментарий позднее, после уточнения всех подробностей происшествия.