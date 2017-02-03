​Саудовская Аравия повысила цены на нефть

О повышении цен на нефть уведомила клиентов в США, Азии и Европе Саудовская Аравия: как передает Bloombergсо ссылкой на государственную нефтяную компанию Saudi Aramco, к средней цене в регионе прибавится 15-20 центов.

Повышение связано с ростом нефтяных котировок на бирже и сокращением добычи нефти странами ОПЕК и другими государствами, объясняют представители компании. Напомним, что такая договоренность о сокращении добычи была достигнута 30 ноября. К ней присоединилась и Россия, чье министерство финансов уже рассказало, как следует распоряжаться теми доходами, которые появятся в результате этого решения. По словам главы ведомства Антона Силуанова, средства пойдут в бюджет РФ, с тем, чтобы не использовать содержимое резервных фондов.