​Смертность от гриппа в России выросла более чем в два раза

Грипп в России становится опасным для жизни: смертность от него и от ОРЗ в стране выросла в 2,2 раза. В 2016 году умерли 1079 человек — притом, что годом ранее этот показатель составлял 477 человек.

Данные приводит Росстат, который подготовил анализ естественного движения населения в РФ. Судя по документу, самыми опасными для россиян можно признать болезни системы кровообращения: они унесли жизни почти 900 тысяч человек, и по этому показателю зафиксировано существенное снижение: в 2015 году он был равен 924 тысячам человек.

Внешние причины — на втором по частотности месте с показателем 153,5 тысячи человек, что на десять тысяч меньше, чем в 2015-м. Среди внешних причин наиболее частотны ДТП (15,8 тысячи жертв), суицид (22,8 тысячи), убийства (10,3 тысячи).

Также смертельно опасны болезни органов пищеварения (97 тысяч человек), органов дыхания (69 тысяч жертв — это число включает в себя и тех, кто умер от гриппа). В разделе «Прочие причины» — 340 тысяч умерших и погибших россиян.

Говоря о гриппе, отметим, что зараза отступает от Сургута: ранее мы сообщали, что в городе заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 21 процент.