​В Югре завершен первый этап формирования территориальных органов войск Нацгвардии

В 2016 году завершен первый этап формирования территориальных органов войск национальной гвардии, в состав которых вошли подразделения ОМОН и СОБР, управление вневедомственной охраны и центры лицензионно-разрешительной работы. Итоги оперативно-служебной деятельности прошлого года провели на первом заседании коллегии Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Участие в нем приняли губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель командующего по ВО и ЛРР Уральского округа войск национальной гвардии РФ Александр Александров, главный федеральный инспектор по Югре Дмитрий Кузьменко, а также начальник окружного Управления Росгвардии Евгений Федоткин.

Александр Александров отметил, что объем задач, который был поставлен перед службой на первом этапе формирования, выполнен в округе в полном объеме. Так, силами Росгвардии по Югре в 2016 году обеспечен прирост и надежная охрана более 4,5 тысяч объектов, в том числе почти 200 объектов, подлежащих обязательной охране, семь тысяч квартир. Подразделения лицензионно-разрешительной работы рассмотрели 53 тысячи заявлений по вопросам оказания государственных услуг, обеспечили эффективный контроль за владельцами гражданского оружия и местами хранения оружия юридических лиц. Спецподразделения Росгвардии округа в рамках выполнения служебно-боевых задач провели свыше 300 специальных операций, в результате которых было изъято оружие, взрывчатые вещества, наркотические средства.

Говоря о задачах на 2017 год, Наталья Комарова обратила внимание на необходимость доукомплектования штата. «На данный момент самый большой недокомплект во вневедомственной охране. Между тем, под охраной управления находится свыше 4,5 тысячи объектов, и число их растет. Очень важно, чтобы все они были обеспечены должным прикрытием с тем, чтобы сотрудники действовали в максимально продуктивном режиме, без перегрузки, переработок, не теряя бдительности и эффективности», - нацелила собравшихся глава региона.

Кроме того, она рекомендовала Росгвардии наладить эффективное взаимодействие с другими правоохранительными органами, чтобы увеличить долю участия подразделений вневедомственной охраны в раскрытии преступлений.