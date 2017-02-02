В четверг, 2 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ, осовободив от должности руководителя следственного управления СКР по Югре Аркадия Сынгаевского. Документ опубликован на портале правовой информации. Где продолжит он продолжит карьеру, а также кто возглавит окружное ведомство, пока неизвестно. Сынгаевский руководил следственным управлением в Югре с сентября 2007 года.
Владимир Путин освободил от должности главного следователя Югры
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02 февраля в 21:33, просмотров: 283, комментариев: 0
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