​Два в одном: зарплатная карта Сбербанка может быть пропуском на работу

В Сургуте реализована функция по интеграции системы контроля доступа (СКУД) в дебетовую карту Сбербанка с технологией PayPass. Теперь зарплатная карта для сотрудника предприятия может одновременно являться пропуском на работу. Услуга бесплатная для клиентов – участников зарплатного проекта Сбербанка.

«Это простое, удобное решение позволяет минимизировать затраты предприятия на приобретение и выдачу пропусков сотрудникам. Носить с собой одну карту проще и надежнее, не нужно беспокоиться о том, не забыли ли вы пропуск. Опция абсолютно безопасна, финансовая информация при этом остается конфиденциальной и защищенной», – отметил начальник управления прямых продаж Сургутского отделения Сбербанка Ефим Вайсберг.

Карты выпускаются с индивидуальным дизайном и являются атрибутом корпоративной культуры компании. Первыми удобство новой функции зарплатных карт оценили сами сотрудники Сбербанка в Сургуте. В ближайшее время такие карты появятся в Сургутской городской клинической поликлинике №3.