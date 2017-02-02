​Большинство россиян одобрило работу президента

85,6 процента россиян поддерживают и одобряют работу Владимира Путина в качестве главы государства, сообщает данные ВЦИОМ РИА Новости. Так, доверяют президенту 54,3 процента опрошенных — за последнюю неделю рейтинг вырос на три процента.

Правительство демонстрирует тоже высокие, хотя и не такие впечатляющие показатели. Почти по 60 процентов респондентов заявили о своем одобрении деятельности премьера Дмитрия Медведева и всего кабинета министров в целом. При этом показатели доверия — более скромные: Медведеву доверяют 18,2 процента населения, министру обороны Сергею Шойгу — 17,7 процента. На другом полюсе — либерал-демократ Владимир Жириновский, который своими резкими речами по поводу и без повода пришел к показателю 24,5 процента населения, заявившего о своем недоверии политику. Партия, которую он возглавляет, тоже не может похвастаться серьезной поддержкой, однако она вторая после «Единой России» (рейтинг самой массовой партии — 50,7 процента, ЛДПР следует с большим отрывом — 11,8 процента). У КПРФ рейтинг равен десяти процентов, а «Справедливая Россия», похоже, вместе с Еленой Мизулиной потеряла и свою аудиторию: ее показатель— 4,7 процента.

Опросы ВЦИОМ проходили в начале 2017 года, в их ходе опрашивалось 600 респондентов в 80 регионах страны.