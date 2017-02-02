​В 2016 году в Турции побывали 866 тысяч туристов из России

В 2016 году в Турции отдохнули 866 тысяч россиян. Это на 76 процентов меньше, чем в 2015-м, когда на турецкие курорты съездили 3,65 млн жителей нашей, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Значительно уменьшился турпоток в Турцию и из других стран: Германии (на 30,3%), Великобритании (на 32%), Франции (а 35%). По данным министерства туризма и культуры Турции, в общей сложности иностранный турпоток в страну в прошлом году сократился на 30 процентов до 25,3 млн человек. Основной причиной снижения количества зарубежных гостей стали проблемы с безопасностью в стране.

В Турции надеются, что в 2017 году туристический сектор восстановится, благодаря активности российского рынка. По разным оценкам, в этом году на пляжах Турции ждут 3-3,5 млн россиян. Как сообщают операторы, по программам раннего бронирования Турция абсолютный лидер продаж: на это направление приходится до 50 процентов всех бронирований, а глубина продаж доходит до октября.