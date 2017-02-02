​В Советском пожарные спасли из горящей квартиры мужчину

В среду, 1 февраля, около 18.49 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на улице Гагарина в Советском. Спасателей вызвали соседи. К месту происшествия прибыли четыре пожарных расчета.

«При разведке специалисты звена газодымозащитной службы обнаружили в помещении мужчину, который находился в без сознания. Пожарные вынесли его из задымлённого помещения на улицу и передали специалистам скорой медицинской помощи. Спасенный с отравлением продуктами горения был доставлен в лечебное учреждение. В течение 13 минут огнеборцы ликвидировали открытое горение. В результате огонь повредил стены внутри квартиры, частично чердачное помещение, уничтожил мебель и бытовую технику», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по округу.

Специалисты предполагают, что причиной происшествия могла стать неосторожность при курении.

Всего за прошедшие сутки пожарные ликвидировали в Югре пять пожаров. В том числе, в Сургуте на улице Энергостроителей горело одноэтажное строение, в Сургутском районе в ДНТ «Барсовское» - дачный дом.