​Утренняя зарядка во дворах и уроки трезвости в школах: жители Югры формируют план Года здоровья

На сайт Югражданин.рф, где орагнизован сбор предложений от жителей округа в план мероприятий Года здоровья, уже поступило 16 инициатив, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Так, жительница Сургута предлагает проводить утреннюю зарядку во дворах микрорайонов, стадионах, спортивных площадках. По ее словам, практика проведения подобных мероприятий есть как в России, так и за рубежом. Нижневартовец считает, что в школьную программу необходим ввести «уроки трезвости». Активистка из Лангепаса предлагает проводить велопробеги между близлежащими городами. «Можно ходить в гости на велосипедах!», - пишет она.

Губернатор Наталья Комарова объявила 2017-й — Годом здоровья и поручила детально проработать план мероприятий, создать условия для участия в этой работе профессионального сообщества, общественников. Главный акцент, подчеркнула губернатор, должен быть сделан на профилактику, раннее выявление заболеваний, особенно новообразований, гепатитов, болезней системы кровообращения. Уже определено несколько направлений, которые будут реализованы в обязательном порядке. Так, в Югре появится портал «Мое здоровье», цель которого привить людям понимание важности заботы о собственном здоровье. Совместно с ассоциацией социального развития будет запущен пилотный проект по развитию телемедицинских услуг «Монитор здоровья».