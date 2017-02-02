​В Ханты-Мансийском районе деревенские жители украли со склада 120 мешков рыбы

В деревне Ярки Ханты-Мансийского района неизвестные украли со склада 120 мешков рыбы. Чтобы попасть в помещение, они сняли замок. Владельцу рыбы был причинен учерб в 150 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержаны двое местных жителей, один из которых неоднократно судим за имущественные преступления. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», - сообщили в пресс-службе МОМВД России «Ханты-Мансийский».