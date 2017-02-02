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​Прямо по курсу: что будет с рублем? Объясняют финансисты

2017 год начался с укрепления рубля. Сохранится ли и дальше данная тенденция рассказал, Станислав Новиков, заместитель президента-председателя правления по розничному бизнесу ФГ БКС.

— Будет ли дальше рубль укрепляться к доллару, какие есть факторы его поддержки, а какие, наоборот, могут ослабить национальную валюту?

— В ближайшее время нефть продолжит чувствовать себя уверенно, не исключаю, что реализуется сценарий с подъемом цены Brent чуть выше $60, так что при прочих равных курс USD/RUB может спокойно сходить к 58. Однако, на наш взгляд, долго ниже 60 курс доллара не продержится. После инаугурации избранного президента США доллар снова почувствует себя увереннее, при этом для российской экономики, ориентированной на возвращение в зону роста, по нашим оценкам, оптимально, чтобы курс держался в диапазоне 58-61. Таким образом, средний курс рубля в 2017 может составить 59/доллар США.

Стоит отметить и умеренно-жесткую денежно-кредитную политику Банка России. Несмотря, на то, что ЦБ наверняка продолжит снижать ключевую ставку, делать это он будет, вероятно, не быстрее, чем будет снижаться инфляция. Поэтому реальные ставки, скорее всего, останутся высокими и будут способствовать притоку капитала в страну, а соответственно и поддерживать рубль.

— Почему в январе прошлого года курс доходил до 83 за доллар, а сейчас 59 – только из-за цены на нефть?

— Главным образом, сейчас на рубль «работают» цены на нефть, которые пытаются штурмовать многомесячные максимумы в ожидании реализации ОПЕК и другими нефтедобывающими странами соглашения о сокращении добычи сырья. Кроме того, в преддверии официальной передачи власти в США новоизбранному президенту доллар неуверенно себя чувствует, немного ослабевая относительно других мировых валют. Третий фактор – определенные ожидания балансировки геополитической ситуации по линии Москва-Вашингтон.

— Можно ли ожидать повышения спроса граждан на валюту (пока рубль укрепился) и надо ли покупать доллары?

— Думаю, об ажиотажном спросе говорить не приходится. Во-первых, по причине того, что рубль уже долгое время достаточно стабилен и население уже не так пристально следит за курсом, привыкнув к незначительным колебаниям в 1-3%. Во-вторых, потому, что у населения меньше свободных доходов, которые можно было бы конвертировать в валюту. В-третьих, люди все чаще задумываются – а для чего им, собственно, нужна валюта. К примеру, если говорить о покупке валюты с целью диверсификации накоплений для защиты от возможных резких курсовых колебаний, то текущие уровни вполне, безусловно, подходят для частичного формирования валютной позиции. Ее оптимальная доля в структуре сбережений человека, живущего и расходующего деньги в России, составляет 40%. В рублях целесообразно хранить не менее 60%.


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02 февраля в 10:20, просмотров: 252, комментариев: 0


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