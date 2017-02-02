​На автозимнике в Октябрьском районе перевернулся КамАЗ // ФОТО

В среду, 1 февраля, в Югре произошло два дорожно-транспортных происшествия, в которых травмы получили три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД округа. Авария с двумя пострадавшими произошла около часу дня в Октябрьском районе на 43 километре автозимника «Б. Камень – п. Б.Леуши». 47-летний КамАЗа допустил опрокидывание транспортного средства на правую сторону по ходу движения. В результате дорожно-транспортного происшествия в медучреждение были доставлены водитель и его 52-летний пассажир.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры