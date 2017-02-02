​Водителей Югры предупреждают об ухудшении дорожной ситуации

В Югре ожидаются неблагоприятная погода: обильные снегопады и гололедица. «В связи с этим обращаем внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет», - говорится в официальном сообщении окружной ГИБДД.

Отметим, что синоптики Ханты-Мансийского Гидрометеоцентра на 2 февраля объявили штормовое предупреждение. Местами в округе будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Температура днем составит минус 12-17 ºС, местами — до минус 24 ºС.

3 и 4 февраля направление ветра переменится, он будет дуть с востока. Температура ночью составит минус 16-21 ºС, местами - до минус 32 ºС, днем — минус 14-19 ºС, местами — дом минус 25 ºС.