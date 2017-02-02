​Сбербанк назван самым дорогим российским брендом

Российский Сбербанк оказался обладателем самого дорогого отечественного бренда, сообщает РБК: он обошел даже «Газпром» и «Лукойл». Мировой рейтинг, который составила консалтинговая компания Brand Finance, возглавляет Google, за ней следуют Apple и Amazon.

Всего в списке 500 позиций, первая российская компания в нем обнаруживается только на 156 месте — при этом Сбербанк улучшил свои показатели (в прошлом году он занимал «юбилейное» 200-е место). Газовый монополист страны оказался на 344-м месте, «Лукойл» — на 375-м. на этом участие России в рейтинге 500 самых дорогих брендов заканчивается: в этом плане страна ухудшила свои показатели, поскольку из списка вылетела компания МТС, в прошлом году находившаяся на 437-м месте.

Сбербанк же, наоборот, стремится вверх. По сообщению «Российской газеты», финансовая организация также была признана как один из самых дорогих банковских брендов в Европе. По версии Brand Finance, он находится среди банков на шестом месте в Европе и на 24-м — в мире.