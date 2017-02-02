​Югорским пенсионерам компенсируют взносы на капремонт

Правительство России распределило между регионами 2,3 млрд рублей субсидий на компенсации в 2017 году отдельным категориям граждан старшего поколения взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома. Югре выделено 7,8 млн рублей. При этом в бюджете автономного округа на эти цели предусмотрено 29,7 млн рублей, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

Согласно постановлению, подписанному Дмитрием Медведевым, компенсация полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50 процентов, 80 лет – в размере 100 процентов, и проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%.

Обратиться за компенсацией можно через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или Единый портал государственных и муниципальных услуг. Обращение можно направить и в Центр социальных выплат Югры посредством почтовой связи.

В 2016 году компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт получили 6500 югорчан на общую сумму 15,5 млн рублей.