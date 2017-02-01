​Минтруд: Величина прожиточного минимума в России снизилась на два процента

Минтруд на основе данных Росстата подготовил проект постановления правительства, согласно которому величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года уменьшилась. Об этом сообщила замруководителя департамента комплексного анализа и прогнозирования Минтруда России Наталья Антонова, передает «Интерфакс».

По расчетам министерства, величина прожиточного минимума в целом по РФ составила 9 тыс. 691 рубль, в том числе для трудоспособного населения - 10 тыс. 466 рублей, для пенсионеров - 8 тыс. рублей ровно и для детей - 9 тыс. 434 рубля. По сравнению с предыдущим кварталом прошлого года в четвертом квартале 2016 года величина прожиточного минимума уменьшилась для трудоспособного населения уменьшилась - на два процента, для пенсионеров - на 1,7 процента и для детей - на 2,4 процента.