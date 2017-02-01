​Экс-глава администрации Пыть-Яха стала фигурантом уголовного дела

В отношении бывшей главы администрации Пыть-Яха возбуждено уголовное дело. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. В уголовное дело вылилась проведенная прокурорская проверка.

По версии следствия, чиновница 25 декабря заключила контракт с одной из строительных фирм, по которому муниципалитету в собственность был передан детский сад на 260 мест в третьем микрорайоне «Кедровый». Цена контракта составляла свыше 400 миллионов рублей и включала в себя стоимость объекта, уплату налогов и других обязательных платежей, расходы по подготовке и оформлению всей документации, стоимость технологического оборудования, мебели, мягкого и хозяйственного инвентаря и иные расходы. Уже на следующий день был глава администрации единолично подписала акт приема-передачи объекта, тем самым подтвердила отсутствие претензий по качеству и техническому состоянию передаваемого объекта.

«В ходе подготовки проекта контракта и при его подписании главой администрации были допущены нарушения законодательства Российской Федерации. Кроме этого, в нарушение распоряжения администрации города Пыть-Яха, к разработке проекта контракта не были привлечены представители контрактной службы, обладающие знаниями и навыками в сфере закупок, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре. - Кроме того, фактический осмотр детского сада, его помещений и оборудования с целью проверки качества и технического состояния, не осуществлялся, как и не создавалась комиссия по приему объекта. Кроме этого, в нарушение федерального законодательства не проводилась экспертиза приобретаемого объекта на предмет его соответствия условиям контракта. При этом, глава администрации достоверно знала, что детский сад укомплектован не в полном объеме: в здание не поставлены мебель, оборудование, инвентарь и другие материалы. Тем не менее, акт приема-передачи был подписан, после чего глава администрации дала указание о перечислении исполнителю контракта денежных средств, и в период с декабря 2015 по март 2016 года оплата была произведена в полном объеме».

Теперь уже муниципальный детсад так и не начал работать, потому что там нет мебели и инвентаря.

Следователи пришли в выводу, что действия подозреваемой повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан на образование и охраняемых законом интересов государства в части эффективности использования бюджетных средств. Сейчас по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, причин и условий, способствовавших его совершению. В рамках уголовного дела планируется проведение ряда судебных экспертиз, в том числе товароведческой и бухгалтерской.