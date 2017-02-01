​Роспотребнадзор предложил штрафовать россиян за ввоз и хранение санкционных продуктов

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека разработала законопроект, согласно которому россиян будут штрафовать за хранение и транспортировку запрещенных к ввозу в Россию товаров. Проект документа размещен на портале regulation.gov.ru. Авторы предлагают внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях и дополнить его новой статьей.

Если закон будет принят, за реализацию, хранение, транспортирование санкционных товаров россиян будут штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей, а также конфисковать продукты. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа будет в десять раз больше — от 30 до 50 тысяч. Штраф для юридических лиц предлагается установить в размере от 75 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, запрет на ввоз в Россию ряда продуктов питания из ЕС, США и Канады введен в 2014 году и стал ответом на западные санкции.