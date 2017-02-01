​Следж-хоккейный клуб «Югра» едет на международный турнир в США

Следж-хоккейный клуб «Югра» примет участие в международном турнире, который пройдет в американском Буффало с 3 по 5 февраля, сообщает пресс-служба Центра адаптивного спорта округа.

В состав «Югры» для участия в турнире вошли пятеро членов сборной команды России, серебряные призеры Паралимпийских игр Сочи-2014 Константин Шихов, Николай Терентьев, Василий Варлаков, Илья Волков и Илья Попов.

Соперниками югорчан станут четыре следж-хоккейных клуба США из городов Буффало, Огайо, Питтсбург, Вашингтон и клуб Канады «Китченер». Во всех командах-участницах также будут представители национальных сборных.

В пятницу, 3 февраля, «Югра» скрестит клюшки с хозяевами турнира - командой Буффало и со следж-хоккейным клубом Вашингтона. Во второй день соревнований югорчане встретятся на льду с командой Питтсбурга. На воскресенье, 5 февраля, запланированы матчи за призовые места.

По мнению сенатора, президента СХК «Югра» Эдуарда Исакова, участие российского клуба в турнире в США в период отстранения паралимпийской сборной России от международных соревнований, говорит о том, что сами спортсмены, их клубы вне политики.

«В 2014 году мы принимали участие в этом турнире и одержали безоговорочную победу над клубами Канады и США, не проиграв ни в одном матче, и привезли в Югру кубок победителя. В этом году американский клуб Буффало вновь пригласил нас на турнир. Это статусные соревнования, битва клубов сильнейших держав в следж-хоккее. И спортсменам, как российским, канадским, так и американским, важны эти старты, чтобы отточить свое индивидуальное мастерство, отработать тактические комбинации и получить серьезный соревновательный опыт», - отметил Исаков.