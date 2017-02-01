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​Обошел Путина: Трамп возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российских СМИ

Президент США Дональд Трамп возглавил рейтинг самых упоминаемых персон в российских СМИ в январе 2017 года. Он получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные «Системы комплексного анализа новостей», созданной «Интерфаксом».

«За последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом РФ Владимиром Путиным. До этого перестановки в топе рейтинга упоминаемости наблюдались только в период, когда пост президента РФ занимал Дмитрий Медведев», - подчеркивают аналитики.

Глава российского государства занял в этом рейтинге второе место. В первый месяц нового года он получил 147,7 тысяч ссылок в СМИ. Экс-президент США Барак Обама получил 61 155 ссылок в прессе и занял третье место, проигравший на выборах кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон - 23 843 ссылок (7 место). В первую десятку самых интересных прессе персон в январе также вошли председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (27 420), министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Значение рейтинга определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в базу данных «СКАН» из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.


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Сегодня в 15:18, просмотров: 13, комментариев: 0


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