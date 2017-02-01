​Банк России утвердил символы, которые будут изображены на новых банкнотах в 200 и 2000 рублей // ФОТО

Центральный банк России принял решение об оформлении банкнот номиналами 200 и 2000 рублей, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ. На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области.

Фото: cbr.ru

«Решение Совета директоров Банка России было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года», - отметили в пресс-службе ЦБ.

Конкурс по выбору символов для новых банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проводился с июня по октябрь 2016 года. На конкурс были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. Напомним, за попадание на купюры боролись и пять достопримечательностей Уральского федерального округа: нижневартовский памятник покорителям Самотлора, тюменская пешеходная набережная, магнитогорский монумент «Тыл фронту», Дом Севастьянова и гостиница «Исеть» из столицы Урала.